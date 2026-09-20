Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

"България има нужда от един силен и независим президент, на когото българските граждани могат да разчитат.“ Това заяви кандидатът за държавен глава Андрей Гюров в интервю за "120 минути“ по bTV, пет дни преди официалния старт на предизборната кампания.

Гюров обясни, че след края на мандата си като служебен министър-председател е обиколил страната и се е срещнал с хора, сред които е видял както надежда, така и притеснение от "смяната на ориентацията на страната“ и "концентрацията на власт“.

По думите му президентът трябва да може да се противопоставя както на изпълнителната, така и на законодателната власт, когато смята, че решенията им не са в интерес на гражданите.

"Мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може страната да има президент, който може да каже "не“, когато правителството предлага лош бюджет, който може да казва "не“ на изпълнителната и на законодателната власт, защото иначе става еднолична власт“, заяви Гюров.

За Украйна: Границите не могат да се променят със сила

Кандидатът за президент коментира и как според него трябва да изглежда справедливият мир в Украйна.

"Справедливият мир е мир, който дава гаранции, че той ще бъде устойчив. Справедливият мир не е мир, който е краткосрочен между два етапа на войната“, каза той.

Според Гюров подобно решение трябва да бъде съобразено с международното право и да не допуска двойни стандарти. Той подчерта, че границите не могат да бъдат променяни със сила, а начинът, по който ще приключи войната, ще определи бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Гюров заяви още, че България трябва да има ясна позиция и да остане част от съюзите, които според него дават на страната сигурност и икономическа стабилност.

За отношенията със САЩ: Между партньори трябва да могат да се посочват и грешките

В интервюто Гюров се съгласи с позицията на германския канцлер Фридрих Мерц, че епохата на безусловното трансатлантическо приятелство между Европа и САЩ вероятно е приключила.

Той определи диалога и сътрудничеството със Съединените щати като изключително важни за Европа, но добави, че в едно открито партньорство трябва да могат да бъдат посочвани и грешките на съюзниците.

Гюров очерта разлика с Йотова

Попитан къде вижда най-съществените различия между себе си и Илияна Йотова, Гюров заяви, че според него има разминаване между посланията, които сегашното правителство и президентството отправят в чужбина и в България.

"Националният интерес на България не е да седи в изолация, а да защитава своите интереси, своята сигурност и благосъстояние на базата на силните съюзи, в които участва“, каза той.

За помилванията: Критериите трябва да са ясни и прозрачни

Гюров коментира и казуса с решението на президента Илияна Йотова да помилва Огнян Атанасов. Според него при упражняването на това президентско правомощие трябва да има ясни и публични критерии, за да могат гражданите да преценят дали то се използва правилно.

Сред факторите, които според него трябва да бъдат отчитани, са възможността за ресоциализация, поведението на осъдения, рискът за обществото и евентуални хуманитарни или медицински обстоятелства.

За "Петрохан“: Чухме внушения, а не нови факти

По случая "Петрохан“ Гюров заяви, че според него на последната пресконференция на институциите не са били представени нови факти, а "само внушения“.

Той посочи, че по времето, когато е бил служебен премиер, случаят вече е бил в прокуратурата и е изискал наличната информация.

"Всичката информация трябва да стигне до обществото, да видим защо се е стигнало дотук, къде сме се провалили като институции, като общество, за да имаме тази трагедия и за да не се повтаря“, заяви Гюров.

Не настоява за повече президентски правомощия

Кандидатът коментира и конституционните промени, които ограничиха кръга от лица, сред които президентът може да избира служебен министър-председател.

Гюров заяви, че президентството не се нуждае задължително от повече правомощия, за да изпълнява функциите си. Допусна обаче възможността списъкът с потенциални служебни премиери да бъде разширен с други подходящи длъжности.

Според него реформата изпълнява основната си цел - да не позволява в определени моменти властта да се концентрира в ръцете на един човек.

За случая с мантинелите: Трябват присъди, а не само пресконференции

Гюров беше попитан и за представените от МВР материали, според които средства от дружества, свързани с обществени поръчки за мантинели, са стигнали до компания, платила 36 полета на Делян Пеевски. Пеевски отрича твърденията.

Гюров заяви, че конкретният случай не попада в правомощията на президента, но държавният глава може да използва публичната си роля, за да насочва вниманието към проблемите в съдебната система.

"Не само да правим пресконференции, да правим внушения, да изнасяме данни, които да водят доникъде, а когато има нарушение на закона, да имаме присъди и хора, които лежат в затвора заради корупция“, каза той.

"Обикновено подавам ръка“

На въпрос дали би бил президент, който в определена ситуация излиза с "вдигнат юмрук“, Гюров отговори, че хората, работили с него, го познават като човек, който "обикновено подава ръка“.

Той заяви, че би търсил диалог, когато това е в интерес на гражданите, но не би се поколебал да стане опонент на властта, когато смята, че определени решения са срещу обществения интерес.

Гюров определи кандидатурата си като гражданска, а не партийна платформа, насочена към демократично и проевропейски настроените граждани. Кандидатурата му с Георги Кандев е подкрепена от "Продължаваме промяната“, "Да, България“ и ДСБ.

Утре Гюров и Кандев ще присъстват в ЦИК при внасянето на документите и подписката за регистрацията им. По същото време документи ще внесе и инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

В края на интервюто Гюров посочи единството и близостта до гражданите като основни цели, ако бъде избран за президент. "Да бъдем близо до тях, да слушаме техните проблеми, да ги поставяме във фокуса на обществото и да ги решаваме", заяви той