19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

Общо 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) до 17:00 ч. днес. Самият вот за държавен глава е насрочен за 25 октомври.

Официално право да регистрират своите претенденти имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Те разполагат с време до 17:00 ч. на 22 септември, когато изтича крайният срок за подаване на документите.

Междувременно от инициативните комитети на две от основните кандидат-президентски двойки – Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев – обявиха по-рано, че ще внесат своите подписи за регистрация едновременно. Това ще се случи утре в 11:00 ч. в сградата на изборната комисия.