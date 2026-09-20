Двама загинали и петима ранени след челен удар в Хасковско

Двама души загинаха, а петима бяха ранени при тежка катастрофа, станала в късния следобед край хасковското село Николово по направлението към Кърджали, информира БТА.

Началникът на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Хасково Иван Расоков потвърди, че всички пострадали са транспортирани по спешност в болнични заведения в Хасково и Кърджали.

Първоначалният оглед сочи, че до трагедията се е стигнало след неправилно изпреварване. Един от леките автомобили е навлязъл в лентата за насрещно движение, предизвиквайки челен удар с друга кола, при който едно от превозните средства се е преобърнало в крайпътната канавка.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че заради инцидента отсечката е напълно блокирана и трафикът е временно ограничен. Въведени са обходни маршрути, като в посока Кърджали автомобилите до 12 тона се пренасочват през Козлец, Зорница, Бели Пласт, Стремци и Черноочене, докато камионите над 12 тона преминават през село Манастир, Горно Войводино, Мост и Чифлик. В посока Хасково цялото движение е пренасочено по обходното трасе Петелово – Караманци – Спахиево – Минерални бани – Хасково.