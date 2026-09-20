Политически трус в Берлин: Крайната левица победи партията на канцлера Мерц

Политически трус разтърси Германия, след като крайнолявата партия „Левите“ (Die Linke) изпревари Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и спечели изборите в Берлин.

Същевременно крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) триумфира като първа политическа сила в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания.

Това показват първите прогнозни резултати и екзитполове на обществените телевизии ARD и ZDF след провелия се в неделя регионален вот.

В столицата Берлин партията „Левите“, предвождана от водещия си кандидат Елиф Ералп, постигна впечатляващ резултат от 24,5%, отбелязвайки ръст от 12,3 процентни пункта. Досега управляващият в коалиция ХДС остана на второ място с 20% (спад от 8,2 пункта). Трета е АзГ с 16%, следвана от Зелените с 15% и ГСДП, която се срина до 12%. Популистите от Съюз „Сахра Вагенкнехт“ (BSW) балансират на ръба с точно 5%, което прави влизането им в местния парламент несигурно, докато либералите от СДП (FDP) остават извън него с едва 2,5%.

Истинският разгром за канцлера Мерц обаче дойде от Мекленбург-Предна Померания. Там АзГ спечели вота с 37%, изпреварвайки досега управляващата ГСДП на Мануела Швезиг, която остана с 35,5%. В тази провинция ХДС претърпя историческо крушение, сривайки се до критичните 5,5% – резултат, който едва надхвърля бариерата за влизане в парламента и е най-лошият в историята на партията в региона.

Въпреки рекордната победа, АзГ не успя да премине границата от 40%, на която се надяваше кандидатът им Леф-Ерик Холм след неотдавнашния триумф на партията в Саксония-Анхалт. В местния парламент влизат още „Левите“ със 7,5% и Зелените с 5,5%, а съдбата на BSW (отново с точно 5%) тепърва ще определи възможностите за съставяне на ляво-центристка коалиция. Резултатите отразяват първоначалните прогнози, като окончателното преброяване на гласовете продължава в изборната нощ.