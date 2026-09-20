Тръмп заяви, че хутите са обещали да не обстрелват американски обекти и сили

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че йеменските бунтовници хути са поели ангажимент да не атакуват обекти и сили на САЩ. Изявлението идва в критичен момент, в който подкрепяната от Иран групировка ескалира военните си операции срещу Саудитска Арабия – един от най-близките и стратегически съюзници на Вашингтон в Близкия изток, предава Франс прес.

Информацията бе потвърдена от репортера на „Фокс нюз“ Трей Ингст, който поддържа редовен контакт с държавния глава. Журналистът цитира думите на Тръмп, според които Белият дом се намира в постоянен диалог с хутите и те официално са се съгласили да избягват преки военни действия срещу САЩ.

Това споразумение за ненападане обаче изглежда не обхваща регионалните партньори на Вашингтон, тъй като напрежението в Залива продължава да ескалира с бързи темпове. Саудитска Арабия официално потвърди, че бунтовниците са извършили пореден опит за удар с балистична ракета срещу столицата Рияд.

Нападението допълнително усложнява регионалната сигурност и поставя под въпрос ефективността на дипломатическите канали на Вашингтон, докато съседните монархии са принудени да засилват противовъздушната си отбрана срещу постоянните въздушни офанзиви.