Кирил Вълчев: Като вицепрезидент мой приоритет ще бъдат българите в чужбина

Да спасим хората, да избегнем ядрената война. Това са два принципа, които трябва да бъдат приложени спрямо войната в Украйна. Това стана ясно от думите на Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова.

В ефира на бТВ той заяви, че като вицепрезидент негов приоритет ще бъдат българите в чужбина. „Да поддържам връзка с тях. Това вършех и в БТА, където съм генерален директор“, добави той.

„Контролираните от Русия теоритории също трябва да осигурят равенство на българите с другите граждани, включително възможността да пазят езика си и да имат възможност да изучават българска история, да има български училища и църкви. Това е голяма цел и ние трябва да я изискваме от всички“, заяви Вълчев.

Според него войната в Украйна ще свърши, а когато това стане „територията на Украйна ще трябва да бъде възстановявана“. По думите му „ние трябва да мислим за „деня след войната“. И териториите, в които живеят българи, са важна част. Ние трябва да участваме във възстановяването на тези територии“.

По отношение на нашите сънародници в чужбина той каза, че те „имат роднини, някои от тях заминали оттук, включително бягайки от войни. Те са наши близки и са ни дали много. Те са наши посланици по света“.

Той коментира и казусът с помилването от Илияна Йотова на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов като заяви, че не може да прецени дали решението на президента е било правилно. „Не мога да кажа, защото не познавам самото дело и експертизите“, аргументира се той.

Вълчев добави, че „идеята на помилването е да дадеш милосърдие на виновния, за да не приличаш на този, когото отричаш“. Той коментира също, че при практиката на помилването при българските президент има такива, някои от които - без да споменава имена - са помилвали „убийци“, а други от държавните глави са помилвали осъждани за икономически престъпления.

По думите на кандидата за вицепрезидент на тези избори "има сблъсък между две тези" по отношение на президентската институция. "Едната я формулират като коректив, докато ние с г-жа Йотова застъпваме идеята за съгласие, което президентската институция ще може да осигурява". Според него "трябва да изслушваш и да формираш мнение след като си изслушал всички останали".

На въпрос дали би посъветвал Илияна Йотова да свика КСНС той отговори, че не смята, че това е разумно по време на предизборна кампания.

Поставянето на въпроса за необходимостта от лечение на задържаната в Република Северна Македония Ива Михайлова от различни представители на българския политически живот, включително Деница Сачева и Надежда Йорданова, според Вълчев е показателен, че "заедно можем много".