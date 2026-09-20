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Автогол донесе първа победа на Локомотив София през сезона

Автогол донесе първа победа на Локомотив София през сезона
БТА

Отборът на Любослав Пенев вече не е последен в класирането

Локомотив София дочака първа победа през сезона. Отборът на Любослав Пенев спечели трудно гостуването си на Спартак Варна с 1:0. „Железничарите" имаха и късмет, тъй като капитанът на домакините Ангел Грънчов си вкара злощастен автогол в 58-ата минута.

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Гостите започнаха мача на последното 14-о място в класирането, след като вчера Дунав Русе взе точка срещу Ботев Враца (2:2). Спартак Варна беше по-атакуващо настроеният отбор в двубоя, но „соколите" не успяха да пробият защитата на Локомотив София.

Локомотив София поведе в резултата в 58-ата минута. Антонио Ейро центрира от десния фланг към наказателното поле, където Джойс Читоку изпревари Анте Аралица и изчисти с глава. Борис Иванов обаче закъсня да покрие Адил Тауи, който от малък ъгъл върна топката в пеналтерията. При опита си да пресече подаването Ангел Грънчов я засече с левия крак и я изпрати в собствената си врата за 0:1.

Успехът позволи на Любо Пенев и компания да дишат малко по-спокойно със 7 точки и 11 място в класирането. Спартак Варна остава на осмо място с 10 точки.

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