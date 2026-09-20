Любо Пенев след първата победа на Локо София: Колелото се върти, знаех, че точките ще дойдат

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев остана доволен след първата победа на "железничарите" през сезона. Столичният тим спечели с 1:0 гостуването си на Спартак Варна на "Коритото", а наставникът подчерта, че е вярвал в отбора въпреки трудното начало.

"Това го казвам от първия ден, в който започнахме работа с момчетата. Непрекъснато го повтарям - доволен съм от играта, доволен съм от това как тренират. Започнахме загуба, загуба, загуба и казах, че колелото се върти. Има много мачове, ще дойдат точките", заяви Пенев.

Той подчерта, че вижда постоянен прогрес в представянето на отбора.

"Нашият тим прогресира с всеки един ден. Това е ежедневен процес и се вижда много ясно. Във все по-добра форма са момчетата. Радваме се, доволни сме, най-накрая победихме, въпреки че можеше да го направим и в предишни мачове. Поздравявам момчетата - добра игра, заслужена победа", добави треньорът.

Пенев разкри, че през седмицата е изпробвал различни варианти и е подготвил няколко изненади за съперника.

"Аз съм треньор, който следи много изкъсо играчите и правя много ротации. Имаше изненади за противника и сме доволни как се получи мачът. Мисля, че момчетата дадоха максимума от себе си", каза още той.

В края наставникът благодари и на привържениците на Спартак Варна за отношението към него.

"Благодаря на феновете на Спартак Варна за посрещането, плаката, подкрепата и аплодисментите", завърши Пенев.

Временният треньор на Спартак Васил Петров пък съжали за пропуснатите възможности на своя отбор и допусна любопитен лапсус, като заяви, че "липса на малшанс" е довела до поражението.

"Може би липса на малшанс, пропиляхме много чисти положения. Като не вкараш, леко се обезверяваш. Смятам, че бяхме една идея по-добрият отбор, просто по-чистите положения бяха за нас", коментира Петров.

Той призна, че това може да се окаже и последният му мач начело на варненци в настоящия му временен престой.

"По първоначални думи с ръководството казаха да стигнем до паузата, после ще вземат решение. Помогнах с каквото мога. Яд ме е за този мач. Няма треньор, който да не желае да остане начело, но решението трябва да го вземе ръководството", заяви той.