ЦСКА показа състоянието на терена в Пловдив: "Оставяме ви сами да прецените"

От ЦСКА публикуваха снимки на тревното покритие на стадион "Христо Бонев" преди двубоя срещу Локомотив Пловдив.

От кадрите, разпространени от "червените", се виждат множество участъци с нарушена тревна настилка, дупки и места със слабо или липсващо затревяване.

От ЦСКА придружиха снимките с кратък коментар, в който обърнаха внимание на условията, при които предстои да се проведе срещата.

"Това е теренът и условията, при които предстои да се проведе срещата. Оставяме ви сами да прецените защо игрището е в това състояние", написаха от клуба.

Така състоянието на терена се превърна в една от темите непосредствено преди гостуването на ЦСКА на Локомотив Пловдив.