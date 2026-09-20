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ЦСКА показа състоянието на терена в Пловдив: "Оставяме ви сами да прецените"

ЦСКА показа състоянието на терена в Пловдив: "Оставяме ви сами да прецените"

"Червените" публикуваха снимки на игрището на стадион "Христо Бонев" преди гостуването на Локомотив Пловдив

От ЦСКА публикуваха снимки на тревното покритие на стадион "Христо Бонев" преди двубоя срещу Локомотив Пловдив.

От кадрите, разпространени от "червените", се виждат множество участъци с нарушена тревна настилка, дупки и места със слабо или липсващо затревяване.

От ЦСКА придружиха снимките с кратък коментар, в който обърнаха внимание на условията, при които предстои да се проведе срещата.

"Това е теренът и условията, при които предстои да се проведе срещата. Оставяме ви сами да прецените защо игрището е в това състояние", написаха от клуба.

Така състоянието на терена се превърна в една от темите непосредствено преди гостуването на ЦСКА на Локомотив Пловдив.

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