Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби

Атлетико Мадрид и Реал Мадрид изиграха изключително напрегнато Дерби Мадриленьо на "Метрополитано", в което домакините поведоха с 2:0, а "белите" върнаха едно попадение чрез Антонио Рюдигер.

Първото полувреме премина с повече напрежение, отколкото чисти голови ситуации. Реал владееше повече топката, но Атлетико също създаваше опасности пред вратата на Тибо Куртоа. В 40-ата минута Арда Гюлер отправи най-сериозния удар за гостите до почивката, но Ян Облак спаси.

След последния съдийски сигнал за първата част напрежението се пренесе и пред тунела, където резервите Мортен Хюлманд и Антонио Рюдигер се сдърпаха и трябваше да бъдат разтървани.

След почивката мачът рязко се отвори. В 53-ата минута Дийн Хаусен задържа Джулиано Симеоне в наказателното поле. След намеса на ВАР съдията отсъди дузпа и показа директен червен картон на защитника на Реал. Алехандро Грималдо застана зад топката и преодоля Куртоа за 1:0.

Само шест минути по-късно Атлетико удвои. Джулиано Симеоне проби отдясно и подаде към Джонатан Дейвид, който отблизо прати топката във вратата за 2:0.

"Дюшекчиите" можеха да стигнат и до трети гол, но Куртоа се намеси след удар на Кути Ромеро, а Ибрахима Конате изчисти от голлинията при добавката на Хулиан Алварес.

Реал все пак успя да върне интригата. Антонио Рюдигер се разписа в 89-тата минута и намали резултата на 2:1, с което даде надежда на гостите в заключителните минути.