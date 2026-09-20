ЦСКА не успя да пречупи Локомотив Пловдив на "Христо Бонев"

ЦСКА не успя да стигне до победата при гостуването си на Локомотив Пловдив, а двата тима завършиха 1:1 на стадион "Христо Бонев".

Домакините поведоха още в 10-ата минута. Адриан Кова намери Доминик Бурбан около точката за изпълнение на дузпа, а той с пета продължи към Парвиз Умарбаев. Халфът завърши атаката с красив удар за 1:0.

ЦСКА реагира бързо и само осем минути по-късно изравни. Пастор центрира отлично от десния фланг, а Йоанис Питас засече с глава от близка дистанция и не остави шанс на Боян Милосавлйевич.

След попадението "червените" поеха инициативата и създадоха няколко добри възможности. Стефано Сенси стреля опасно, а Жоел Цварц на два пъти беше близо до гол с глава, но до пълен обрат не се стигна.

След почивката ЦСКА продължи да търси второто попадение. Теодор Иванов се размина на сантиметри с гол след корнер, а Питас също получи добра възможност, но не намери очертанията на вратата.

Локомотив Пловдив обаче имаше отличен шанс да върне аванса си в 58-ата минута. Адриан Кова комбинира с Умарбаев, измъкна се зад защитата и стреля с външен фалц, но напречната греда спаси гостите.

До края и двата отбора опитаха да стигнат до решителен гол, но такъв не падна и срещата завърши при 1:1. За ЦСКА това означава пропусната възможност да оглави класирането, докато Локомотив Пловдив взе точка след труден период.