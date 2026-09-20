Манчестър Сити разби Съндърланд в голово шоу и оглави Висшата лига

Манчестър Сити се изкачи еднолично на върха във Висшата лига, след като победи Съндърланд с 5:3 в зрелищен двубой от петия кръг.

Още до почивката паднаха пет попадения. За домакините се разписаха Енцо Фернандес, Раян Шерки и Антоан Семеньо, докато Брайън Броби на два пъти връщаше Съндърланд в мача.

След паузата Семеньо реализира второто си попадение за 4:2, а Броби оформи хеттрика си и отново запази интригата. В заключителните минути Ерлинг Холанд сложи край на надеждите на гостите с петия гол за Сити.

Така отборът на Енцо Мареска остава перфектен от началото на сезона - пет победи от пет мача. "Небесносините" имат три точки аванс пред шампиона Арсенал, който загуби с 0:3 от Брайтън. Съндърланд е 14-и с четири точки.

След паузата за националните отбори Манчестър Сити гостува на Ливърпул, докато Съндърланд приема Брайтън.

Ливърпул също записа победа в кръга, след като надви Борнемут с 1:0 като гост с гол на Александър Исак. Мениджърът на "червените" Андони Ираола се завърна на резервната скамейка срещу бившия си клуб.

Лийдс пък остана без поражение след 0:0 срещу Кристъл Палас. Българският национал Илия Груев се завърна сред резервите след четиримесечно отсъствие заради контузия в коляното.