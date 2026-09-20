Манчестър Юнайтед се спаси в края срещу Фулъм след две греди и автогол

Фулъм и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 на "Крейвън Котидж" в мач от петия кръг на Висшата лига.

Юнайтед започна по-активно и още в десетата минута Лисандро Мартинес отправи опасен удар, който Бернд Лено спаси. Малко по-късно Бруно Фернандеш уцели десния страничен стълб.

След половин час игра домакините също създадоха добра ситуация чрез Оскар Боб, чийто удар премина на сантиметри от вратата. Почти веднага след това Манчестър Юнайтед удари втора греда, този път чрез Матеуш Куня.

Фулъм поведе в 63-ата минута след изключително нелеп автогол. Калвин Баси стреля от дистанция, Сене Ламенс изби, а Лисандро Мартинес не успя да реагира добре и прати топката в собствената си врата за 1:0.

След попадението Юнайтед натисна и създаде няколко положения, преди да стигне до изравняването в 89-ата минута. Куня стреля отдалеч, последва рикошет и Лено остана без шанс - 1:1.

Така Фулъм продължава без победа под ръководството на Алваро Арбелоа и остава предпоследен с две точки. Манчестър Юнайтед е 12-и с пет пункта