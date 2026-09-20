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Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика
снимка: БФ Гимнастика

Даниел Трифонов триумфира на прескок, а Йордан Александров победи олимпийския шампион Олег Верняев на успоредка

Два златни медала спечелиха българските гимнастици във финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария.

Даниел Трифонов триумфира във финала на прескок. Състезателят на Левски-Спартак, с личен треньор Илия Янев, завърши на първо място със средна оценка 14.016 точки.

Трифонов получи 14.100 точки за първия си прескок и 13.933 за втория. Втори остана чехът Ондржей Кални с 13.899 точки, а бронзът взе неговият сънародник Йонас Данек с 13.799 точки.

Злато за България спечели и Йордан Александров във финала на успоредка. Националът получи оценка 13.633 точки и изпревари едно от големите имена в съвременната спортна гимнастика - украинеца Олег Верняев, който завърши втори с 13.433 точки.

Верняев е олимпийски шампион на успоредка от Рио 2016, където печели и сребро в многобоя. Той е и световен шампион на уреда от 2014 година, както и двукратен европейски шампион в многобоя.

Бронзовият медал на успоредка остана за Куентин Брандербургер от Люксембург.

Така България приключи участието си в Сомбатхей с три медала от три финала - два златни за Даниел Трифонов и Йордан Александров и един сребърен за Димитър Димитров.

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