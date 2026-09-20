Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим
АП/БТА

Треньорът на Реал Мадрид се появи с разпечатани стопкадри на пресконференцията след загубата от Атлетико и отправи остри критики към главния съдия и ВАР

Жозе Моуриньо не скри гнева си след загубата на Реал Мадрид с 1:2 от Атлетико в градското дерби на "Метрополитано". Португалският специалист се появи на пресконференцията след срещата с разпечатани стопкадри от две спорни ситуации, за които смята, че е трябвало да последват директни червени картони за футболисти на домакините.

Първата претенция на Моуриньо беше за влизане на Кристиан Ромеро срещу Джуд Белингам, а втората - за нарушение на Канг-ин Лий срещу Федерико Валверде.

Специалния насочи сериозна критика към главния съдия Ортис Ариас и ВАР арбитъра Трухийо Суарес, като постави под въпрос избора им за толкова важен двубой.

"Съдията нямаше опит да свири дерби. Той е на 41 години. Той е слаб арбитър, който е ръководил само малки мачове. Поздравления за съдийската комисия за това назначение", заяви Моуриньо.

Той беше критичен и към работата на ВАР.

"Но господин Трухийо има минало с Реал Мадрид. В Купата, в Жирона, Осасуна... Той е ВАР с много история. В Лас Росас няма напрежение. Или може би има?", добави португалецът.

Моуриньо намекна и за поредица от решения, които според него са били във вреда на Реал Мадрид.

"Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим. Не искам да казвам, че това беше подготвено, искам да вярвам, че те грешат. Че Комитетът е сгрешил, като е назначил 41-годишен съдия и друг, който има история срещу Реал Мадрид", каза той.

В края треньорът направи и саркастичен коментар по адрес на скандала "Негрейра".

"На този стадион се случват неща, които не са нормални. Ла Лига е същата, каквато я оставих. Ще се борим. Момчетата ми си тръгват тъжни. Негрейра не е тук, нали? Или все още е?", завърши Моуриньо.

Още по темата

Моуриньо защити Винисиус и Мбапе преди мача с Райо Валекано

Моуриньо защити Винисиус и Мбапе преди мача с Райо Валекано

Моуриньо преди Интер: Искам победа, но чакам отговори за съдийството срещу Бетис

Моуриньо преди Интер: Искам победа, но чакам отговори за съдийството срещу Бетис

Моуриньо след първата загуба: Заслужавахме да спечелим, но това не носи точки

Моуриньо след първата загуба: Заслужавахме да спечелим, но това не носи точки

Реал Мадрид победи Везенков и Олимпиакос за нов трофей

Реал Мадрид победи Везенков и Олимпиакос за нов трофей

Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби

Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 7 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 8 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа