Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Жозе Моуриньо не скри гнева си след загубата на Реал Мадрид с 1:2 от Атлетико в градското дерби на "Метрополитано". Португалският специалист се появи на пресконференцията след срещата с разпечатани стопкадри от две спорни ситуации, за които смята, че е трябвало да последват директни червени картони за футболисти на домакините.

Първата претенция на Моуриньо беше за влизане на Кристиан Ромеро срещу Джуд Белингам, а втората - за нарушение на Канг-ин Лий срещу Федерико Валверде.

Специалния насочи сериозна критика към главния съдия Ортис Ариас и ВАР арбитъра Трухийо Суарес, като постави под въпрос избора им за толкова важен двубой.

"Съдията нямаше опит да свири дерби. Той е на 41 години. Той е слаб арбитър, който е ръководил само малки мачове. Поздравления за съдийската комисия за това назначение", заяви Моуриньо.

Той беше критичен и към работата на ВАР.

"Но господин Трухийо има минало с Реал Мадрид. В Купата, в Жирона, Осасуна... Той е ВАР с много история. В Лас Росас няма напрежение. Или може би има?", добави португалецът.

Моуриньо намекна и за поредица от решения, които според него са били във вреда на Реал Мадрид.

"Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим. Не искам да казвам, че това беше подготвено, искам да вярвам, че те грешат. Че Комитетът е сгрешил, като е назначил 41-годишен съдия и друг, който има история срещу Реал Мадрид", каза той.

В края треньорът направи и саркастичен коментар по адрес на скандала "Негрейра".

"На този стадион се случват неща, които не са нормални. Ла Лига е същата, каквато я оставих. Ще се борим. Момчетата ми си тръгват тъжни. Негрейра не е тук, нали? Или все още е?", завърши Моуриньо.