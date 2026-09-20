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Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите
АП/БТА

На втора и трета позиция се нареждат Комунистическата партия с 14,2% и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) с 10,7% от вота

Управляващата партия „Единна Русия“ печели парламентарните избори в страната, които се проведоха под строг контрол. Това сочат първоначалните данни от екзитпол, публикувани веднага след края на тридневното гласуване, предаде АФП.

Според официалното проучване на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), „Единна Русия“ събира 49,4% от гласовете, което е близко до постигнатия от нея резултат на предходния парламентарен вот през 2021 г.

На втора и трета позиция се нареждат Комунистическата партия с 14,2% и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) с 10,7% от вота.

Паралелно с обявяването на първите изборни резултати, международната обстановка около вота остана силно обтегната. В последния ден от гласуването Украйна предприе най-голямата си атака с дронове срещу Москва от началото на конфликта. В отговор на безпрецедентния обстрел, руското Министерство на отбраната официално обвини Киев в опит за саботиране на изборния процес и се зарече да засили масираните си военни удари срещу украинската столица.

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