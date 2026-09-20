Най-важното от България на 20.09.2026 г.

"България има нужда от един силен и независим президент, на когото българските граждани могат да разчитат.“ Това заяви кандидатът за държавен глава Андрей Гюров в интервю по bTV, пет дни преди официалния старт на предизборната кампания.

Гюров обясни, че след края на мандата си като служебен министър-председател е обиколил страната и се е срещнал с хора, сред които е видял както надежда, така и притеснение от "смяната на ориентацията на страната“ и "концентрацията на власт“.

По думите му президентът трябва да може да се противопоставя както на изпълнителната, така и на законодателната власт, когато смята, че решенията им не са в интерес на гражданите.

Да спасим хората, да избегнем ядрената война. Това са два принципа, които трябва да бъдат приложени спрямо войната в Украйна. Това стана ясно от думите на Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова.

В ефира на бТВ той заяви, че като вицепрезидент негов приоритет ще бъдат българите в чужбина. „Да поддържам връзка с тях. Това вършех и в БТА, където съм генерален директор“, добави той.

„Контролираните от Русия теоритории също трябва да осигурят равенство на българите с другите граждани, включително възможността да пазят езика си и да имат възможност да изучават българска история, да има български училища и църкви. Това е голяма цел и ние трябва да я изискваме от всички“, заяви Вълчев.

Две от кандидат-президентските двойки ще се явят по едно и също време в Централната избирателна комисия. Утре, 21 септември, в 11:00 часа инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат документите си за регистрация за президентските избори на 25 октомври.

Малко повече от месец остава до президентските избори в България, а още следващата седмица изтича един от най-важните срокове преди вота - този за регистрацията на кандидатите. Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври. ЦИК вече е приела официалната хронограма за провеждането им.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му променя политическия си фокус и ще насочи вниманието си към предприемачите, бизнеса и хората, които произвеждат. По думите му ГЕРБ ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства и ще постави акцент върху създаването на условия за развитие на бизнеса.

Борисов разкритикува управляващите заради, по думите му, манталитета "да се дава, да се дава", без да се отчита ролята на малкия, средния и големия бизнес, които генерират средствата в икономиката.

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая "Петрохан". По думите му той не е получавал призовка и не е бил разпитван в качеството на обвиняем.

"Не съм обвинен. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка. Такава няма връчена", заяви Сандов.

Той обясни, че първоначално е отказвал медийни участия по темата, тъй като според него тя се използва в предизборната кампания.

Магазините, които продават определени продукти значително над т.нар. "справедлива стойност", да бъдат публично показвани в "табло на срама". Това е една от мерките, които новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова планира в опит да ограничи необоснованото повишаване на цените.

По думите ѝ идеята е чрез репутационен натиск върху търговските вериги да се постигне ефект върху цените.

"С една дума - да се засрамят от надценките", заяви Манолова пред bTV.

Поскъпването на горивата и стоките продължава да се усеща все по-сериозно от българските домакинства. ТАРАЛЕЖ попита граждани как приемат по-високите цени, променили ли са начина си на придвижване и смятат ли, че държавата може да предприеме мерки.

"Спрямо стандарта на българина са високи. Не е окей, категорично не е добре", заяви един от анкетираните.