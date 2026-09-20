Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Българският национал Лукас Петков изигра пълни 90 минути при равенството 0:0 на Елфесберг като гост на Шалке 04 в среща от четвъртия кръг на Бундеслигата.

Петков, който е част от състава на България за предстоящите четири двубоя от Лигата на нациите, беше активен в офанзивен план и отправи три удара към вратата на домакините, но не успя да стигне до попадение.

Шалке също имаше своите възможности, като една от най-добрите се откри пред Един Джеко. Опитът на босненския нападател обаче беше блокиран от капитана на Елфесберг Лукас Пинкерт.

Със спечелената точка новакът Елфесберг събра седем и се изравни по актив с Байер Леверкузен, Аугсбург, Майнц 05 и Вердер Бремен.

Шалке от своя страна продължава да търси първата си домакинска победа за сезона, след като преди това завърши 0:0 и срещу шампиона Байерн Мюнхен.

Начело в Бундеслигата преди международната пауза е Борусия Дортмунд с пълен актив от 12 точки, две повече от Байерн Мюнхен и Фрайбург.