Новини
Търси
Подкаст
Свят

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота
АП/БТА

Руското Министерство на отбраната обвини Киев в целенасочен опит да „попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани“

Русия се закани да засили военните си удари срещу Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за Държавната дума, предаде Франс прес.

Руското Министерство на отбраната обвини Киев в целенасочен опит да „попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани“ и обяви, че в отговор руската армия ще продължи интензивните си високоточни атаки срещу военни обекти в украинската столица.

Заплахата дойде, след като кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през третия и последен ден от вота срещу руската столица е била предприета безпрецедентна по мащаб атака с безпилотни апарати.

Напрежението ескалира в момента, в който Русия приключи тридневните си парламентарни избори с отчетена избирателна активност от над 55%. След затварянето на избирателните секции тази вечер започна официалното преброяване на гласовете, като предварителните прогнози сочат категорична и предизвестена победа за управляващата партия „Единна Русия“.

Вотът, провел се включително в анексираните украински региони под засилени мерки за сигурност, беше белязан не само от физически обстрел и атаки по рафинерии, но и от масирани хакерски опити за срив в системата за дистанционно електронно гласуване, които според Централната избирателна комисия в Москва са били успешно отбити.

Още по темата

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

ЕС отпуска 3,3 млрд. евро на Украйна за ракети и дронове

ЕС отпуска 3,3 млрд. евро на Украйна за ракети и дронове

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

Фридрих Мерц за изборните резултати: Представянето ни е катастрофално

Фридрих Мерц за изборните резултати: Представянето ни е катастрофално

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 7 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 8 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа