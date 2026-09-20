Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Русия се закани да засили военните си удари срещу Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за Държавната дума, предаде Франс прес.

Руското Министерство на отбраната обвини Киев в целенасочен опит да „попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани“ и обяви, че в отговор руската армия ще продължи интензивните си високоточни атаки срещу военни обекти в украинската столица.

Заплахата дойде, след като кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през третия и последен ден от вота срещу руската столица е била предприета безпрецедентна по мащаб атака с безпилотни апарати.

Напрежението ескалира в момента, в който Русия приключи тридневните си парламентарни избори с отчетена избирателна активност от над 55%. След затварянето на избирателните секции тази вечер започна официалното преброяване на гласовете, като предварителните прогнози сочат категорична и предизвестена победа за управляващата партия „Единна Русия“.

Вотът, провел се включително в анексираните украински региони под засилени мерки за сигурност, беше белязан не само от физически обстрел и атаки по рафинерии, но и от масирани хакерски опити за срив в системата за дистанционно електронно гласуване, които според Централната избирателна комисия в Москва са били успешно отбити.