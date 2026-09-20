Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал вследствие на активирал се свлачищен процес. Земната маса е пропаднала на дълбочина от 3 метра, а засегнатата дължина е 60 метра, предава БНР.

В момента районът на инцидента е напълно отцепен с бариери.

Кметът на района Ивайло Маринов успокои, че няма опасност за близките имоти, както и за основния път към училището за незрящи.

Предстои утре да бъде извършено детайлно обследване на свлачището, след което ще се вземе решение за начина на укрепване на терена. Повече подробности по случая ще бъдат представени утре сутринта.