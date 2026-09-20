"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите
Вайдел призова консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да свали политическия санитарен кордон срещу крайната десница
Съпредседателят на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отправи директен призив към германския канцлер Фридрих Мерц „да си направи изводите“ след поредното изборно крушение.
В ефира на обществената телевизия ZDF тя коментира очертаващата се втора поредна победа за антиимигрантската формация след триумфа в Саксония-Анхалт преди две седмици. Вайдел призова консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да свали политическия санитарен кордон срещу крайната десница, като подчерта, че Мерц дължи това решение както на своята партия, така и на цяла Германия.
Тя допълни, че АзГ има легитимен мандат за управление в Мекленбург-Предна Померания. Въпреки това остава малко вероятно партията да си намери коалиционен партньор, тъй като системните политически сили отказват сътрудничество с нея. Другият съпредседател на АзГ, Тино Крупала, определи днешните резултати в провинцията като „сензационни“, а кандидатът за провинциален премиер Лайф-Ерик Холм обяви изборната вечер за „чудесна“.
Прогнозите сочат, че ХДС на Мерц е напът да запише най-лошия вот в своята 81-годишна история, като дори съществува риск да остане под прага за влизане в местния парламент.
Паралелно с това в столицата ликува крайната левица. Кандидатът за кмет на Берлин от партията „Левите“ (Die Linke) Елиф Ералп не скри радостта си от прогнозните резултати, според които формацията ѝ води убедително с 25% срещу 20% от гласовете за ХДС. Пред обществената телевизия ARD тя заяви амбицията си да оглави града, за да осигури по-добър живот на гражданите, а пред привържениците си обяви, че „любовта и справедливостта са триумфирали над омразата“.
По време на кампанията 45-годишната Ералп, вдъхновена от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, обеща решителна борба срещу орязването на социалните разходи и завоя надясно, като постави силен акцент върху разрешаването на наболелия жилищен въпрос в Берлин. Освен че може да стане първият кмет от своята партия в столицата, Ералп има шанса да бъде и първият градоначалник на Берлин от турски произход.