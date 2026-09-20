"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

Съпредседателят на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отправи директен призив към германския канцлер Фридрих Мерц „да си направи изводите“ след поредното изборно крушение.

В ефира на обществената телевизия ZDF тя коментира очертаващата се втора поредна победа за антиимигрантската формация след триумфа в Саксония-Анхалт преди две седмици. Вайдел призова консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да свали политическия санитарен кордон срещу крайната десница, като подчерта, че Мерц дължи това решение както на своята партия, така и на цяла Германия.

Тя допълни, че АзГ има легитимен мандат за управление в Мекленбург-Предна Померания. Въпреки това остава малко вероятно партията да си намери коалиционен партньор, тъй като системните политически сили отказват сътрудничество с нея. Другият съпредседател на АзГ, Тино Крупала, определи днешните резултати в провинцията като „сензационни“, а кандидатът за провинциален премиер Лайф-Ерик Холм обяви изборната вечер за „чудесна“.

Прогнозите сочат, че ХДС на Мерц е напът да запише най-лошия вот в своята 81-годишна история, като дори съществува риск да остане под прага за влизане в местния парламент.

Паралелно с това в столицата ликува крайната левица. Кандидатът за кмет на Берлин от партията „Левите“ (Die Linke) Елиф Ералп не скри радостта си от прогнозните резултати, според които формацията ѝ води убедително с 25% срещу 20% от гласовете за ХДС. Пред обществената телевизия ARD тя заяви амбицията си да оглави града, за да осигури по-добър живот на гражданите, а пред привържениците си обяви, че „любовта и справедливостта са триумфирали над омразата“.

По време на кампанията 45-годишната Ералп, вдъхновена от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, обеща решителна борба срещу орязването на социалните разходи и завоя надясно, като постави силен акцент върху разрешаването на наболелия жилищен въпрос в Берлин. Освен че може да стане първият кмет от своята партия в столицата, Ералп има шанса да бъде и първият градоначалник на Берлин от турски произход.