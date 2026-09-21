Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Марко Дуганджич официално е футболист на Бали Юнайтед, съобщиха от индонезийския клуб.

Хърватският нападател остана в историята на Левски с шампионския гол срещу ЦСКА 1948 в края на миналия сезон.

Дуганджич пристигна на "Георги Аспарухов" с краткосрочен договор след контузията на Мустафа Сангаре. Сега ситуацията в Бали Юнайтед е сходна, тъй като Жоао Ферари е с травма, която ще го извади от игра за по-дълъг период.

190-сантиметровият нападател е юноша на Осиек, а в кариерата си е играл още за Тернана, Матера, Ботошани, ЧФР Клуж и Рапид Букурещ.

Първият му период в Азия започва с Ал Тай в Саудитска Арабия през сезон 2023/24, след което носи екипа и на Сеул.

Сега Дуганджич отново се завръща на азиатския футболен пазар, този път като ново попълнение на Бали Юнайтед.