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Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия
Левски

Марко Дуганджич подписа с Бали Юнайтед, след като през миналия сезон донесе титлата на "сините" с гол срещу ЦСКА 1948

Марко Дуганджич официално е футболист на Бали Юнайтед, съобщиха от индонезийския клуб.

Хърватският нападател остана в историята на Левски с шампионския гол срещу ЦСКА 1948 в края на миналия сезон.

Дуганджич пристигна на "Георги Аспарухов" с краткосрочен договор след контузията на Мустафа Сангаре. Сега ситуацията в Бали Юнайтед е сходна, тъй като Жоао Ферари е с травма, която ще го извади от игра за по-дълъг период.

190-сантиметровият нападател е юноша на Осиек, а в кариерата си е играл още за Тернана, Матера, Ботошани, ЧФР Клуж и Рапид Букурещ.

Първият му период в Азия започва с Ал Тай в Саудитска Арабия през сезон 2023/24, след което носи екипа и на Сеул.

Сега Дуганджич отново се завръща на азиатския футболен пазар, този път като ново попълнение на Бали Юнайтед.

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