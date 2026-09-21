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Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници
АР/БТА

Двама от ранените са били евакуирани с хеликоптер

Трима южнокорейски войници са ранени при експлозия в демилитаризираната зона между Южна и Северна Корея, съобщи Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната на Южна Корея съобщи, че инцидентът е станал в понеделник по време на операция близо до военната демаркационна линия в западната част на граничната зона.

Причината за експлозията все още се изяснява. Южнокорейските власти не са потвърдили дали тя е била причинена от мина, поставена от севернокорейските сили.

Двама от ранените са били евакуирани с хеликоптер. Третият първоначално е транспортиран по суша, но впоследствие също е откаран по въздух. И тримата са настанени за лечение във военна болница в района на Сеул.

През последните месеци Северна Корея е засилила изграждането на укрепления по демаркационната линия, включително поставянето на мини, противотанкови бариери и допълнителни заграждения. Това се случва на фона на влошаващите се отношения между двете страни.

Демилитаризираната зона се простира на 248 километра и е широка около 4 километра. Тя е сред най-строго охраняваните граници в света. Според военни оценки в района има около 2 милиона мини.

Границата е създадена след Корейската война от 1950–1953 г., която приключва с примирие, но без подписването на официален мирен договор.

Напрежението между Сеул и Пхенян остава високо, като Южна Корея изразява опасения заради засилената активност на севернокорейските сили в близост до границата. Допълнителен фактор е ядреният потенциал на КНДР, за който южнокорейски оценки сочат, че може да достига до 120 ядрени бойни глави.

Северна Корея многократно е заявявала, че засиленото военно сътрудничество между САЩ и Южна Корея и усилията им за възпиране на оръжията за масово унищожение представляват заплаха за сигурността ѝ.

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