Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици
Италианският национал обаче остава без шофьорска книжка заради положителна проба за алкохол на мястото на инцидента
Токсикологичните изследвания на Даниел Малдини след автомобилната катастрофа в Милано са дали отрицателен резултат за наркотични вещества.
Пробите, взети в болница "Нигуарда", показват, че резултатите не са съвместими с шофиране под въздействието на наркотици. Въпреки това шофьорската книжка на футболиста на Каляри и италианския национален отбор остава отнета заради положителна проба за алкохол, отчетена с дрегер на мястото на произшествието.
Инцидентът е станал призори в северните покрайнини на Милано. По първоначални данни Малдини не е спазил предимство и се е ударил в друг автомобил, а петима души са получили леки наранявания.
Още ден след катастрофата проби, направени в лаборатория в Каляри, също са били отрицателни за наркотични вещества.
Адвокатът на футболиста Данило Буонджорно беше категоричен:
"Даниел никога не е употребявал наркотици."
Той добави, че си запазва правото да защити имиджа и репутацията на Малдини по съдебен път.
Президентът на Каляри Томазо Джулини също реагира на появилите се информации:
"Не разбирам как могат да излизат подобни новини."
Разследването по случая продължава, а резултатите от тестовете ще бъдат предадени на прокуратурата.