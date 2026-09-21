Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици
АП/БТА

Италианският национал обаче остава без шофьорска книжка заради положителна проба за алкохол на мястото на инцидента

Токсикологичните изследвания на Даниел Малдини след автомобилната катастрофа в Милано са дали отрицателен резултат за наркотични вещества.

Пробите, взети в болница "Нигуарда", показват, че резултатите не са съвместими с шофиране под въздействието на наркотици. Въпреки това шофьорската книжка на футболиста на Каляри и италианския национален отбор остава отнета заради положителна проба за алкохол, отчетена с дрегер на мястото на произшествието.

Инцидентът е станал призори в северните покрайнини на Милано. По първоначални данни Малдини не е спазил предимство и се е ударил в друг автомобил, а петима души са получили леки наранявания.

Още ден след катастрофата проби, направени в лаборатория в Каляри, също са били отрицателни за наркотични вещества.

Адвокатът на футболиста Данило Буонджорно беше категоричен:

"Даниел никога не е употребявал наркотици."

Той добави, че си запазва правото да защити имиджа и репутацията на Малдини по съдебен път.

Президентът на Каляри Томазо Джулини също реагира на появилите се информации:

"Не разбирам как могат да излизат подобни новини."

Разследването по случая продължава, а резултатите от тестовете ще бъдат предадени на прокуратурата.

Още по темата

Каляри отрече Даниел Малдини да е дал положителна проба за наркотици

Каляри отрече Даниел Малдини да е дал положителна проба за наркотици

Синът на Паоло Малдини катастрофира в Милано, книжката му е отнета

Синът на Паоло Малдини катастрофира в Милано, книжката му е отнета

Стана ясна причината защо Малдини е искал Пирло

Стана ясна причината защо Малдини е искал Пирло

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Над 400 атлети от 12 държави ще бягат между Гюргево и Русе

Над 400 атлети от 12 държави ще бягат между Гюргево и Русе

БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

Водещи

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 8 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 17 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 26 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 32 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 47 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 47 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 1 час
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 1 час
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час