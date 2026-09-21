Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Токсикологичните изследвания на Даниел Малдини след автомобилната катастрофа в Милано са дали отрицателен резултат за наркотични вещества.

Пробите, взети в болница "Нигуарда", показват, че резултатите не са съвместими с шофиране под въздействието на наркотици. Въпреки това шофьорската книжка на футболиста на Каляри и италианския национален отбор остава отнета заради положителна проба за алкохол, отчетена с дрегер на мястото на произшествието.

Инцидентът е станал призори в северните покрайнини на Милано. По първоначални данни Малдини не е спазил предимство и се е ударил в друг автомобил, а петима души са получили леки наранявания.

Още ден след катастрофата проби, направени в лаборатория в Каляри, също са били отрицателни за наркотични вещества.

Адвокатът на футболиста Данило Буонджорно беше категоричен:

"Даниел никога не е употребявал наркотици."

Той добави, че си запазва правото да защити имиджа и репутацията на Малдини по съдебен път.

Президентът на Каляри Томазо Джулини също реагира на появилите се информации:

"Не разбирам как могат да излизат подобни новини."

Разследването по случая продължава, а резултатите от тестовете ще бъдат предадени на прокуратурата.