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Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни
Pixabay

Установени са много файлове, съдържащи сексуално насилие над деца

Задържаха 28-годишен мъж за притежание на порнографски материали с непълнолетни.

Районната прокуратура в Перник му повдигна обвинения след полицейска операция на ГДБОП, при която са иззети компютър, флаш памет и мобилни телефони, предава НОВА.

Установено е, че в периода от август 2025 г. до 18.09.2026 г. обвиняемият е държал чрез информационна система порнографски материали, за създаването на които са използвани деца.

При първоначалния преглед на устройствата са установени много файлове, съдържащи сексуално насилие над деца, както и криптирано приложение за социална комуникация с акаунт, чрез който са поучавани и разпространявани файлове със сексуална експлоатация на лица от двата пола, изглеждащи като непълнолетни.

 

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