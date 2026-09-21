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Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села
БТА

Инцидентите са станали в с. Драгомир и Костиево

Двама души са загинали при пожари в пловдивски села през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

В неделя рано сутринта е постъпил сигнал за поява на пламъци в къща в село Драгомир, а след потушаването им в една от стаите е открито безжизненото тяло на 70-годишната обитателка.

Малко преди 1:00 часа днес е съобщено за възникнало запалване в животновъдна ферма в село Костиево. В резултат на пожара е настъпила смъртта на 58-годишен пастир и част от отглежданите животни, нанесени са сериозни материални щети по селскостопанския имот. И в двата случая разследването е предприето от служители на Районно управление - Труд, образувани са досъдебни производства, предава БТА.

През изминалата година Регионална дирекция (РД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) в област Пловдив е реагирала на над 4600 сигнала за произшествия, от които 2100 пожари, каза директорът на РДПБЗН-Пловдив старши комисар Васил Димов на професионалния празник на пожарникарите - 14 септември.

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