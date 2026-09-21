156 пожара в страната са угасени за денонощие

Общо 156 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в информация към 6:00 ч. тази сутрин.

Един човек е загинал и един е пострадал при пожарите.

Противопожарните екипи са реагирали на 186 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които пет в жилищни сгради, три в промишлени сгради, пет в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства, един в горски масиви, три в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 126 пожара, от които 86 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 37 в отпадъци.

Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.