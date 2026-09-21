Къде се пътува трудно на 21 септември: затварят пътя Ново Паничарево – Ясна поляна

От 21 септември се затваря изцяло близо 6-километров участък от път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна. Ограничението е за всички превозни средства, включително автомобилите със специален режим, а обходът е през Крайморие и Приморско.

Последните ограничения заради катастрофи по път I-5 при Николово и Ягода, както и по път II-15 между Веслец и Мраморен, са отменени.

Затварят пътя Ново Паничарево – Ясна поляна

Движението се спира по близо 6 километра от път III-9009 заради основния ремонт на отсечката. Обходът от Ново Паничарево е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, след това по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път II-992 до Ясна поляна. В обратната посока се използва същият маршрут.

АПИ посочва прогнозен срок от около шест месеца за този етап от ремонта. В пълния бюлетин от 20 септември все още фигурира старата организация с поетапно преминаване в една лента, но специалното съобщение на агенцията изрично въвежда пълното затваряне от 21 септември.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 24 септември.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също преминава двупосочно в платното към Варна. Срокът на ограничението е до 23 септември.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. При 37-и км към Варна се ремонтира парапет на мостово съоръжение. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Организацията е обявена до 25 септември.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на селскостопански подлез и мостово съоръжение. Трафикът е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-9 между Обзор и Баня трафикът преминава в една лента заради ремонт. Днес е последният обявен ден на тази организация.

По път I-6 между Карнобат и Айтос движението се извършва поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа.

По път I-5 между Хасково и Кърджали се преминава поетапно в една лента в отделни участъци. В Кърджали движението към Маказа също е в една лента заради основен ремонт, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново трафикът е поетапно в една лента. В района на Пчелиново също се преминава в една лента заради подмяна на видеокамери, като днес е последният обявен ден на тази организация.

Ограниченията за празничния трафик

На 21 септември няма обща часова забрана за камионите над 12 тона по автомагистралите.

На 22 септември от 12:00 до 20:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили към София по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и път I-1 между пътните възли „Симитли“ и „Кресна“. Край Симитли утре ще бъдат осигурени две ленти към София и една към Кулата.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 21 септември през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността временно ще се увеличи, а северозападният вятър ще се усили и на места ще бъде поривист. Валежи почти не се очакват.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 26 градуса.

В планините ще духа умерен до силен северозападен вятър. Около и следобед в Рило-Родопската област на места ще превали краткотрайно. Температурите ще достигнат около 20 градуса на 1200 метра и около 12 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но следобед по северното крайбрежие е възможен слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.