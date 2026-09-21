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Петър Москов настоя за строги правила за плазмаферезата след смъртта на Мазонакис

Петър Москов настоя за строги правила за плазмаферезата след смъртта на Мазонакис
БТА

Бившият здравен министър предлага процедурата да се извършва само в подготвени интензивни отделения, а при доказана медицинска необходимост да се заплаща от НЗОК

Плазмаферезата да бъде строго регулирана и да се извършва единствено в интензивни отделения от квалифицирани специалисти. За това настоя анестезиологът и бивш здравен министър Петър Москов в сутрешния блок на БНТ.

Повод за коментара му е внезапната смърт на певеца Йоргос Мазонакис, който е починал от сърдечен арест по време на процедура по плазмафереза. По информацията до момента изпълнителят е поискал да се подложи на интервенцията с цел "подмладяване" и "детокс".

Според Москов плазмаферезата не трябва да се възприема като безобидна козметична процедура, тъй като крие риск от сериозни усложнения. Сред тях той посочи инфекции, нарушения в кръвосъсирването, кръвоизливи и тромбози.

Именно заради възможните усложнения според него процедурата трябва да се извършва от квалифицирани специалисти и в лечебни структури, които разполагат с необходимите условия за реакция при възникване на проблем.

Подготвят предложения за промени

нзоПетър Москов и проф. Николай Петров подготвят предложения за нормативни промени, които да бъдат представени пред Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Една от идеите е да бъдат въведени ясни изисквания къде и от кого може да се извършва плазмафереза, така че процедурата да не се предлага извън необходимия медицински контрол.

Москов настоява още НЗОК да заплаща плазмаферезата, когато има доказана медицинска необходимост. По думите му тя има важно и в определени случаи животоспасяващо приложение при тежки автоимунни и хематологични заболявания.

В същото време той се обяви срещу използването ѝ като процедура за "подмладяване" или "детокс", когато няма медицински показания.

Случаят с Мазонакис отново постави въпроса за контрола върху подобни интервенции и за това какви условия трябва да покриват лечебните заведения, които ги предлагат.

Петър Москов е гостувал и в студиото на ТАРАЛЕЖ. Разговора с него можете да гледате във видеото:

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