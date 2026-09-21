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Петролът поевтиня до най-ниски нива от повече от седмица

Петролът поевтиня до най-ниски нива от повече от седмица
Pixabay

Поевтиняването е на фона на надеждите за дипломатически пробив в конфликта в Близкия изток

Цените на петрола се понижиха до най-ниските си равнища от повече от седмица в азиатската търговия днес, предаде Ройтерс. 

Поевтиняването е на фона на надеждите, че дипломатическите усилия по време на Общото събрание на ООН могат да дадат възможност за деескалация на войната с Иран, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,16 долара, или 2,08 на сто, до 101,71 долара за барел, след като в петък приключиха търговията със спад от 0,91 на сто. По-рано днес котировките достигнаха най-ниското си ниво от 10 септември.

Котировките на американския лек суров петрол са надолу с 2,15 долара, или 2,14 на сто, до 98,15 долара за барел след понижение от 1,58 на сто в предходната сесия.

„Изглежда, че част от рисковата премия се изважда от цените на петрола заради надеждите, че още тази седмица може да се появи дипломатически път за деескалация на войната между САЩ и Иран“, коментира главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър. Той обаче предупреди, че остава неясно дали тези надежди ще се оправдаят.

Американският сорт WTI премина под ключовото психологическо равнище от 100 долара за барел. Според базиран в Сингапур брокер част от движението може да е свързано и с прехвърляне на позиции от октомврийския към ноемврийския фючърсен контракт ден преди изтичането на първия.

Иран и САЩ си размениха нови заплахи вчера, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан, който се очаква да бъде в Ню Йорк тази седмица за Общото събрание на ООН.

Иран вече представи пред посредниците условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната със САЩ, сред които прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на ирански активи и прекратяване на морската блокада, предава БТА.

Напрежението в Близкия изток обаче остава високо. Подкрепяните от Иран йеменски хуси съобщиха, че в събота са атакували с ракети и дронове „чувствителни“ обекти в саудитската столица Рияд, както и съоръжение на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в Янбу – ключов център за износ на петрол на Червено море.

Атаките срещу петролопровода „Изток–Запад“ на „Сауди Арамко“ принудиха компанията да увеличи износа през Ормузкия проток през септември и октомври, след като част от доставките през Янбу бяха преустановени.

Това е позволило саудитският износ да се възстанови до над 4 млн. барела дневно от началото на септември спрямо 2,4 млн. барела дневно през август – най-ниското равнище поне от 2013 г., сочат предварителни данни на анализаторската компания „Кейплър“ (Kpler).

„Петролните потоци от Близкия изток остават изненадващо силни въпреки нарушенията по саудитския петролопровод „Изток–Запад“, посочват анализатори на „Джей Пи Морган“ (JPMorgan). Според тях общите петролни потоци са били средно 17,1 млн. барела дневно през последните десет дни – с 6,1 млн. барела дневно под средното равнище за 2025 г.

Най-съществената промяна идва от Саудитска Арабия. Сателитни данни показват, че количествата саудитски петрол, преминаващи през Ормузкия проток, са били средно 2,9 млн. барела дневно през последните шест дни спрямо едва 700 000 барела дневно през август, посочват анализаторите.

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