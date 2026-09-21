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Седем жертви на войната по пътищата у нас само за 72 часа

Седем жертви на войната по пътищата у нас само за 72 часа
БТА

Данните продължават да шокират

Данните на МВР за последните три денонощия сочат, че за 72 часа седем души са загубили живота си по пътищата у нас, а десетки са ранени. Статистиката у нас продължава да е стряскаща. 

В София през изминалото денонощие е станало едно тежко пътнотранспортно произшествие и осем леки, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са регистрирани 452 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 25 души, а 557 са ранени.

От началото на годината тежките пътнотранспортни произшествия са 4944, при които са загинали 338 души, а 6134 са ранени.

За сравнение, спрямо същия период на миналата година тази година са загинали с 27 повече участници в движението по пътищата.

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