Велико Търново затяга мерките за 22 септември: Три пункта за проверка и забрана за дронове

Засилени мерки за сигурност ще бъдат въведени във Велико Търново за честванията на Деня на независимостта на 22 септември. Националната служба за охрана ще обособи три пункта за проверка на гражданите, а в определени части на града ще бъде забранено използването на дронове.

Кулминацията на честванията за 118-годишнината от обявяването на Независимостта на България ще бъде тържествената проверка на площад "Цар Асен I", която започва в 19:30 часа.

Гражданите ще бъдат допускани до зоната за сигурност след 18:00 часа през три контролно-пропускателни пункта - на улиците "Никола Пиколо", "Иван Вазов" и "Св. Климент Охридски".

Проверки с металдетектори

Служителите на НСО ще проверяват посетителите с металдетектори. Няма да се допуска внасянето на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви, леснозапалими вещества, фойерверки и други пиротехнически изделия, както и други опасни средства.

До мероприятието няма да бъдат допускани хора с обемист багаж, както и лица във видимо неадекватно състояние.

Забраняват дроновете в радиус от 4 километра

Специални ограничения ще важат и за въздушното пространство над Велико Търново.

От 8:00 до 13:00 часа използването на дронове ще бъде забранено в радиус от 4 километра около паметника "Майка България". Втората забранена зона ще бъде с център площад "Цар Асен I" и ще действа от 17:00 до 22:00 часа, отново в радиус от 4 километра.

Ограниченията обхващат и други безпилотни летателни средства, планери, аеростати, дирижабли, балони, парашутни скокове и пилотирани въздухоплавателни средства.

Изключение ще се прави за полетите, свързани с излитане и кацане на летище Горна Оряховица, както и за медицинските хеликоптери на HEMS.