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Надежда Нейнски: Има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС

Надежда Нейнски: Има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС

Не е въпросът дали членуваш в ЕС и НАТО, а как, категорична е тя

Според бившия външен министър Надежда Нейнски има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС. В ефира на Нова Нюз тя коментира, че фокусът не е дали членуваш в ЕС и НАТО, а как го правиш.

Според Нейнски, правителството няма за какво толкова да се гордее, че името на Румен Радев е било споменато от Урсула фон дер Лайен. На въпрос дали сме следващата Унгария в ЕС, тя заяви:

"Нямаме потенциала да станем като Виктор Орбан"

За бившия първия дипломат демокрацията е постоянна битка, което се доказва и от изборните резултати в Германия.

"Антиевропейските настроения в ЕС са много опасни"

Нейнски заяви, че е съгласна с кандидат-президента Андрей Гюров, че става въпрос за посоки, а не за имена.

"Традиционните партии в очите на хората не успяват да се справят с техните проблеми, как може един регионален проблем да се превърне в национален въпрос. Урокът е за политиците - няма малки и големи проблеми", смята тя.

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