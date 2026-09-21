Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"

Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"
БТА

Експерти предупредиха, че само повече глоби няма да решат проблема с войната по пътищата и поискаха по-сериозна превенция и работа с водачите

Поредните тежки катастрофи отново поставиха въпроса дали предприеманите мерки за пътна безопасност дават реален резултат. Пред NOVA NEWS бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев и председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев коментираха, че проблемът не може да бъде решен единствено със санкции и глоби.

Повод за разговора беше тежката катастрофа на пътя Хасково - Кърджали, при която загинаха двама души, а петима бяха ранени. Според Тенев в конкретния случай причината по-скоро трябва да се търси в поведението на водачите, а не в пътната инфраструктура.

"При конкретния случай проблемът не е в пътната инфраструктура, а най-вероятно е в грешка на водачите", заяви той.

Тенев смята, че превенцията от страна на МВР е недостатъчна, особено около питейни заведения, където според него има риск хора да употребяват алкохол и наркотици, преди да се качат зад волана.

Красимир Георгиев също постави акцент върху превенцията и обучението.

"В системата "човек - път - автомобил" човекът е на първо място, но липсва работата с хората и водещата роля на обучението", каза той.

По думите му увеличаването на глобите не води автоматично до промяна в поведението.

"Има много хора, доста платежоспособни, които си плащат глобите и продължават да нарушават, продължават да си пият и да си карат", заяви Георгиев.

Той предложи нарушенията да бъдат обвързани и с икономически последствия, като даде пример с по-високи лихви по кредити за хора, които са били хващани да шофират след употреба на алкохол.

Тенчо Тенев от своя страна смята, че при управление с над 1,2 промила алкохол трябва да има ефективна присъда от поне шест месеца.

"Няма град в България, в който местната полиция да не знае кой е дилърът, кой продава и кой пренася дрогата. Въпросът е само да се натисне копчето отгоре и тези хора да бъдат хванати", заяви той.

Според бившия директор на КАТ-София е необходима и промяна в ръководството на МВР, така че служителите да могат да работят независимо от икономически интереси.

Още по темата

Тенчо Тенев: Демерджиев незабавно да поиска оставката на ръководството на КАТ-София и ръководството на ГДНП

Тенчо Тенев: Демерджиев незабавно да поиска оставката на ръководството на КАТ-София и ръководството на ГДНП

Пиян шофьор на камион катастрофира в Бургас, дрегерът отчете 2,38 промила

Пиян шофьор на камион катастрофира в Бургас, дрегерът отчете 2,38 промила

Трима загинали и 29 ранени при 22 катастрофи в страната за денонощие

Трима загинали и 29 ранени при 22 катастрофи в страната за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Само за 24 часа: Три жертви на катастрофи у нас

Само за 24 часа: Три жертви на катастрофи у нас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Надежда Нейнски: Има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС

Надежда Нейнски: Има сигнали, че България обслужва чужди интереси в ЕС

Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

Журналистът Димитър Стоянов: Установени са връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за мантинели

Журналистът Димитър Стоянов: Установени са връзки между политици и компании, участващи в обществени поръчки за мантинели

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Водещи

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 4 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 13 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 19 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 35 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 35 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 48 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 51 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 53 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села