Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"

Поредните тежки катастрофи отново поставиха въпроса дали предприеманите мерки за пътна безопасност дават реален резултат. Пред NOVA NEWS бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев и председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев коментираха, че проблемът не може да бъде решен единствено със санкции и глоби.

Повод за разговора беше тежката катастрофа на пътя Хасково - Кърджали, при която загинаха двама души, а петима бяха ранени. Според Тенев в конкретния случай причината по-скоро трябва да се търси в поведението на водачите, а не в пътната инфраструктура.

"При конкретния случай проблемът не е в пътната инфраструктура, а най-вероятно е в грешка на водачите", заяви той.

Тенев смята, че превенцията от страна на МВР е недостатъчна, особено около питейни заведения, където според него има риск хора да употребяват алкохол и наркотици, преди да се качат зад волана.

Красимир Георгиев също постави акцент върху превенцията и обучението.

"В системата "човек - път - автомобил" човекът е на първо място, но липсва работата с хората и водещата роля на обучението", каза той.

По думите му увеличаването на глобите не води автоматично до промяна в поведението.

"Има много хора, доста платежоспособни, които си плащат глобите и продължават да нарушават, продължават да си пият и да си карат", заяви Георгиев.

Той предложи нарушенията да бъдат обвързани и с икономически последствия, като даде пример с по-високи лихви по кредити за хора, които са били хващани да шофират след употреба на алкохол.

Тенчо Тенев от своя страна смята, че при управление с над 1,2 промила алкохол трябва да има ефективна присъда от поне шест месеца.

"Няма град в България, в който местната полиция да не знае кой е дилърът, кой продава и кой пренася дрогата. Въпросът е само да се натисне копчето отгоре и тези хора да бъдат хванати", заяви той.

Според бившия директор на КАТ-София е необходима и промяна в ръководството на МВР, така че служителите да могат да работят независимо от икономически интереси.