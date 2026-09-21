ПСЖ спечели "Льо Класик" и задълбочи кризата в Марсилия

Пари Сен Жермен спечели първото за сезона издание на "Льо Класик", след като победи Олимпик Марсилия с 2:1 като гост.

Шампионите поведоха в 66-ата минута чрез Феран Торес, но преднината им не се задържа дълго. Само шест минути по-късно резервата Анхел Гомеш възстанови равенството за домакините.

Радостта на Марсилия обаче продължи едва две минути. В 74-ата Маркиньос се разписа и отново изведе ПСЖ напред - 2:1.

Задачата на домакините стана още по-трудна в 77-ата минута, когато Тимъти Уеа получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко.

За ПСЖ това е едва втора победа от началото на кампанията, но успехът в голямото дерби позволи на тима на Луис Енрике да се изкачи до шестото място с осем точки. Парижани изостават на пет пункта от лидера Монако.

Кризата в Марсилия пък продължава. Олимпик има само една победа в пет шампионатни срещи, а поражението от ПСЖ е четвърто поред в първенството и пето последователно във всички турнири. Тимът е предпоследен с едва три точки.