19-годишен шофьор помете три стълба при катастрофа в Пловдив

19-годишен шофьор катастрофира тежко в Пловдив, след като изгубил контрол над автомобила си и излязъл извън пътното платно. При инцидента е пострадал 20-годишният му спътник.

Катастрофата е станала около 02:30 часа в неделя на кръстовището между бул. „Източен“ и ул. „Славянска“.

По данни на полицията младият водач се движел с несъобразена скорост. Автомобилът излязъл вдясно от пътното платно и последователно се ударил в информационна табела на градския транспорт и два метални стълба на уличното осветление.

На 20-годишния пътник в автомобила е оказана медицинска помощ. След преглед в болница той е освободен за домашно лечение.

Пробите на 19-годишния шофьор за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.