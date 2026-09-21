Шестима от Левски с повиквателни за националните отбори

Шестима футболисти на Левски получиха повиквателни за предстоящите мачове на националните отбори в края на септември и началото на октомври, съобщиха от клуба.

Кристиан Димитров е повикан в представителния тим на България за четирите двубоя от Лигата на нациите - срещу Люксембург на 26 септември в Пловдив, срещу Естония на 29 септември отново в Пловдив, срещу Исландия на 3 октомври в Рейкявик и срещу Люксембург на 6 октомври като гост.

Асен Митков и Стивън Стоянчов са част от младежкия национален отбор за европейските квалификации срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

Кристиан Макун пък го очаква сериозно пътуване с Венецуела. Защитникът е повикан за контролите срещу Япония на 28 септември в Хирошима, срещу Република Корея на 2 октомври в Улсан и срещу Йордания на 6 октомври в Аман.

Никола Серафимов също беше повикан в националния отбор на Северна Македония за срещите от Лигата на нациите, но впоследствие отпадна заради контузия.

Вратарят Огнян Владимиров е избран в юношеския национален отбор на България до 19 години за международния турнир в Суботица, където тимът ще срещне Сърбия, Унгария и Румъния.