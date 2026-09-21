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Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Автомобилните гиганти на Германия изригнаха срещу политиката на Мерц

Сред протестиращите са флагманите на сектора Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW AG, Audi, Porsche, големи доставчици

Десетки хиляди работници от автомобилната индустрия в цяла Германия обявиха, че излизат на протест с искане да запазят работните си места. Социални бунтове срещу правителството са планирани на 300 места. Сред протестиращите са флагманите на сектора Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW AG, Audi, Porsche, големи доставчици

Синдикатът IG Metall призова компаниите да не допускат китайската нискокачествена инвазия, от която дълго време страда ЕС, да вземе работните им места. С транспаранти правителството на Фридрих Мерц е призовано да намали енергийните разходи и да защити вътрешното производство от евтин внос.

"Няма да стоим безучастни и да гледаме как ключова индустрия се ерозира стъпка по стъпка. Работниците не са виновни за грешките на държавата през последните години и няма да плащат сметката за това сега", казва Торстен Грьогер, регионален лидер на IG Metall в Долна Саксония и Саксония-Анхалт – една от провинциите, която се превърна в първата стрела по политическите амбиции на канцлера. Припомням, че тази провинция бе първата, която „Алтернативна за Германия“ взе спечели регионалния вот и усили исканията за оставката на Мерц. След проведените избори и в Берлин на 20 септември и „катастрофалното отстъпление“ на ХДС, той упорито отказва да сдаде поста.

Бъдещето на този кабинет обаче никак не е светло с оглед на все  по-засилените искания на автомобилните гиганти, чиито приходи заради слабата немска икономика продължават да се стопяват.Volkswagen вече направи прогнозата за значително свиване на печалбата и работи по мащабна реорганизация, при която 100 000 работни места по света ще изчезнат, а няколко германски фабрики са застрашени от затваряне.

Стачката идва в момент когато крайнолявата партия "Левите" печели вота в Берлин, измества ХДС от челното място. За канцлер Фридрих изборните резултати са "катастрофа", но не и причина да подаде оставка, защото има планове за пакети от икономически, данъчни и социални реформи.

Въпреки че браншове, свои и чужди политици недоволстват и искат „неговата глава“, за Мерц тези реформи са противоотровата, но се изисква „гръбнак, непоколебимост и търпение“.

Автор: Апостол Апостолов

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