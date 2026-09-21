60 жертви на трафик на хора за половин година у нас, 17 от тях са деца

Общо 60 души са идентифицирани или неформално разпознати като жертви на трафик на хора в България само през първите шест месеца на 2026 г. Сред тях има 17 деца, съобщиха от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Данните са на база 38 сигнала, постъпили в Комисията от началото на годината. За сравнение, през цялата 2025 г. идентифицираните жертви са били 89.

Особено тревожна е тенденцията при трудовата експлоатация. За шестте месеца са отчетени 23 такива жертви - колкото са и установените случаи на сексуална експлоатация.

Обещанието за работа може да се превърне в капан

Според Комисията трафикът все по-често започва с обещания за добре платена работа, по-добър живот или нови възможности. Увеличаването на трудовата миграция създава допълнителни рискове, когато реалните условия се окажат коренно различни от обещаните.

Все повече мъже също попадат сред жертвите заради трудова експлоатация в сектори като строителството, земеделието, производството и логистиката.

Променя се и ролята на България - страната все по-често е не само място, от което произхождат жертви, но и тяхна крайна дестинация.

Трафикът все по-често започва онлайн

Социалните мрежи, сайтовете за работа, приложенията за запознанства и чат платформите вече се използват за достигане до потенциални жертви. Особено уязвими са децата и младите хора.

Извършителите могат да се представят за приятели, връстници или работодатели, постепенно да спечелят доверието на човека и едва след това да го поставят в зависимост.

"Трафикът на хора много рядко започва с насилие. Често започва с доверие", предупреждават от Комисията.

Развитието на изкуствения интелект създава и нови рискове, тъй като позволява създаването на все по-убедителни фалшиви профили, изображения, видеа и гласови съобщения.

Кои сигнали трябва да предизвикат съмнение?

Сред предупредителните знаци са необичайно високо възнаграждение при минимални изисквания, липса на писмен договор, натиск за незабавно заминаване или бързо решение, отказ да бъде предоставена информация за работодателя и разминаване между обещаните и реалните условия.

Задържането на лични документи и ограничаването на свободното придвижване също са сред сериозните признаци за възможна експлоатация.

От Комисията подчертават, че официалните данни обхващат единствено случаите, достигнали до институциите. Реалният брой на жертвите може да бъде по-висок, тъй като част от случаите никога не се докладват.

Данните бяха представени при старта на инициативата "Ескейп стая на колела България 2026", насочена към превенция на трафика на хора. Първото ѝ издание е достигнало до над 1500 участници в 11 български града.