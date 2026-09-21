Новини
Търси
Подкаст
Общество

Хора с увреждания протестираха пред Столична община с искане за по-достъпна среда

Хора с увреждания протестираха пред Столична община с искане за по-достъпна среда
БТА

Това е третият протест на движение „Мобилност“.

Хора с увреждания протестираха днес пред Столичната община под надслов „Празнуваме независимост. Живеем в блокада“.

Демонстрацията е организирана от движение „Мобилност“ и сдружение „Национален център на хората с увреждания“ с искане за достъпна среда в София. Участниците носеха плакат с мотото на инициативата, както и български, и европейски знамена, предава БТА.

Това е третият протест на движение „Мобилност“. 

По думите на Мариана Харизанова от движение „Мобилност“ остават нерешени абсолютно всички проблеми, свързани с достъпната среда.

"Оправдават се, че нямат пари, но те нямат желание и не инвестират в достатъчно експертиза, за да направят нещата добре. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. „В цяла София – нито едно такси“, каза тя. 

За транспорта в София казват, че 80% е достъпен. Но, когато рампите заяждат, а дръжките се разпадат и те оставят по средата на пътя, това е недостъпен транспорт. Истината е, че средата и транспортът са частично достъпни, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно“, добави Харизанова.

Тя посочи още, че има тежки системни проблеми със специализирания транспорт за хората с увреждания – нужни са микробуси, тъй като ползвателите са над 21 хиляди души. Като особено важен проблем Харизанова открои създаването на обществен съвет, в който трябва да участват гражданските движения.

Според Филип Димитров от сдружение „Национален център на хората с увреждания“ достъпният град означава достъпни тротоари. Той припомни, че вече има заведено дело срещу Столичната община за достъпните тротоари, за които се твърди, че са 140 километра.

В 13 държави в Европа има достъпни таксита. В Англия например са 100% достъпни, а в България, в София, няма нито едно такси“, каза той.

По думите му транспортът в София също е недостъпен за хората с увреждания. Димитров даде пример с метростанция „Сердика“, където асансьорите не работят с месеци.

Той посочи, че след последния протест никой не се е свързал с тях, „а, когато отговарят, пишат общи фрази.

По думите му има заведено дело срещу Столичната община за недостъпна среда в Комисията за защита от дискриминация. 

Още по темата

Протест на хората с ограничена подвижност пред Столична община

Протест на хората с ограничена подвижност пред Столична община

Нощен протест на хора с увреждания в София

Нощен протест на хора с увреждания в София

Хора с увреждания излизат на нощен протест в София

Хора с увреждания излизат на нощен протест в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Водещи

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 8 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 17 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 22 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 38 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 38 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 51 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 54 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 57 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села