Хора с увреждания протестираха пред Столична община с искане за по-достъпна среда

Хора с увреждания протестираха днес пред Столичната община под надслов „Празнуваме независимост. Живеем в блокада“.

Демонстрацията е организирана от движение „Мобилност“ и сдружение „Национален център на хората с увреждания“ с искане за достъпна среда в София. Участниците носеха плакат с мотото на инициативата, както и български, и европейски знамена, предава БТА.

Това е третият протест на движение „Мобилност“.

По думите на Мариана Харизанова от движение „Мобилност“ остават нерешени абсолютно всички проблеми, свързани с достъпната среда.

"Оправдават се, че нямат пари, но те нямат желание и не инвестират в достатъчно експертиза, за да направят нещата добре. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. „В цяла София – нито едно такси“, каза тя.

„За транспорта в София казват, че 80% е достъпен. Но, когато рампите заяждат, а дръжките се разпадат и те оставят по средата на пътя, това е недостъпен транспорт. Истината е, че средата и транспортът са частично достъпни, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно“, добави Харизанова.

Тя посочи още, че има тежки системни проблеми със специализирания транспорт за хората с увреждания – нужни са микробуси, тъй като ползвателите са над 21 хиляди души. Като особено важен проблем Харизанова открои създаването на обществен съвет, в който трябва да участват гражданските движения.

Според Филип Димитров от сдружение „Национален център на хората с увреждания“ достъпният град означава достъпни тротоари. Той припомни, че вече има заведено дело срещу Столичната община за достъпните тротоари, за които се твърди, че са 140 километра.

„В 13 държави в Европа има достъпни таксита. В Англия например са 100% достъпни, а в България, в София, няма нито едно такси“, каза той.

По думите му транспортът в София също е недостъпен за хората с увреждания. Димитров даде пример с метростанция „Сердика“, където асансьорите не работят с месеци.

Той посочи, че след последния протест никой не се е свързал с тях, „а, когато отговарят, пишат общи фрази.

По думите му има заведено дело срещу Столичната община за недостъпна среда в Комисията за защита от дискриминация.