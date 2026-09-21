29-годишна жена е задържана с наркотици пред детска градина в София
У нея са открити марихуана, хапчета и бял прах, предстои да бъде тествана за употреба на наркотични вещества
29-годишна жена е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотични вещества. У нея са открити марихуана, хапчета и бяло прахообразно вещество.
На място се извършва обиск, като за процедурата са повикани и две поемни лица.
Предстои жената да бъде тествана за употреба на наркотични вещества.
Към момента няма информация какво е количеството на намерените вещества, нито какви точно са хапчетата и белият прах. Не се съобщават и допълнителни обстоятелства около причината за проверката и задържането.
Очаква се след приключване на действията на място да стане ясно дали срещу 29-годишната жена ще бъдат повдигнати обвинения.