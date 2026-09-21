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Баща и син отглеждали канабис край Пазарджик, иззети са над 71 килограма

Баща и син отглеждали канабис край Пазарджик, иззети са над 71 килограма
pixabay

Полицията открила 26 растения, поливна система, соларен панел и фотокапан в землището на село Мало Конаре

Баща и син са задържани при полицейска акция срещу отглеждането на канабис в Пазарджишко. От насажденията са иззети над 71 килограма зелена листна маса, съобщиха от полицията.

Операцията е проведена от служители на сектор "Криминална полиция" към Районното управление в Пазарджик в землището на село Мало Конаре.

В местността "Салкъмите" криминалистите открили 26 растения от рода на конопа с височина между 190 и 280 сантиметра.

Освен растенията на място са намерени поливна помпа, пръскачка, соларен панел и камера тип "фотокапан", използвана за наблюдение на периметъра.

Според събраните до момента данни насажденията са били засадени и отглеждани от 59-годишен мъж и 25-годишния му син, двамата от пловдивското село Цалапица.

Бащата и синът са задържани за срок до 24 часа в ареста на Районното управление в Пазарджик.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

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