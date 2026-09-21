Велосипедистка се бори за живота си след катастрофа край Самоков
Жената е приета в болница в тежко състояние след сблъсък с автомобил, а полицията разследва причините за инцидента
Велосипедистка е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя край Самоков, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 септември на пътя за Самоков, където при все още неизяснени обстоятелства жената се е ударила в автомобил.
След произшествието на пострадалата е оказана медицинска помощ и тя е транспортирана в болница. Състоянието ѝ е тежко и има опасност за живота ѝ.
Към момента от полицията не съобщават допълнителни подробности за възрастта на велосипедистката, както и за водача на автомобила. Не е уточнено и как точно се е стигнало до сблъсъка.
По случая е започнало разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата около тежката катастрофа