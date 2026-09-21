Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Радев: Има предпоставки за разширяване на сътрудничеството на България със САЩ

Радев: Има предпоставки за разширяване на сътрудничеството на България със САЩ
БТА

През миналата година стокообменът между България и САЩ е нараснал с 40 процента, посочи премиерът

Премиерът Румен Радев призова днес за американски инвестиции в областта на големите изчислителни центрове, във фабриките за изкуствен интелект, в сферата на роботиката.

Той оправи призива на събитие за диалог между представители на правителството на България и членове на АТК. 

Според Радев са налице всички предпоставки за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството между България и САЩ, отбелязва БТА.

Смятаме, че на база на количествените и технологични натрупвания в България, на базата на стратегическото ни партньорство, на политическата стабилност, на политическата ни воля да задълбочаваме и за разширяваме отношенията ни със САЩ в различни сфери, те трябва да доведат до пробив в нови сфери на икономическото сътрудничество и то в областта на най-новите и върховите технологии,“ посочи премиерът. 

Той изтъкна, че само през миналата година стокообменът между България и САЩ е нараснал с 40 процента, което по думите му е доказателство за силната динамика. 

Радев изтъкна и традиционните сфери на сътрудничество между двете страни. Това са в сферите на сигурността и отбраната, модернизирането на българската армия и съвместните тренировки и учения, енергетиката, в индустриалната база, в образованието. 

Министър-председателят обяви и готовността на страната да пренася много по-големи количества американски втечнен природен газ към страните от Централна и Източна Европа, обвързвайки тази готовност с предстоящата забрана от 2027 година за пренос на руски въглеводороди. 

Той беше категоричен, че България разполага с необходимия капацитет, инфраструктура и достъп до такава в съседните Гърция и Турция. 

Премиерът добави, че вече се водят и разговори за обединяване на нужните количества природен газ на страните от региона в една кошница, с цел по-добра преговорна позиция с американските компании за договаряне на по-добри условия и цени. 

Премиерът акцентира и върху сътрудничеството със САЩ за повишаване на капацитета на електропреносната мрежа на България, което е свързано с подготовката ѝ за бъдещото преминаване на зелени коридори за пренос на зелена енергия от Северна Африка и Кавказкия регион. 

По думите му в сферата на енергетиката България има като предимство сигурността, големия капацитет и надеждност на енергийната ѝ мрежа. 

Премиерът добави и предимството на България за съхранение на енергия в региона на Централна и Източна Европа. 

 

Още по темата

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Румен Радев: Справедливостта се връща с действия от съдебната власт, не от улицата

Румен Радев: Справедливостта се връща с действия от съдебната власт, не от улицата

Радев: България не е в периферята, а в центъра на европейския разговор

Радев: България не е в периферята, а в центъра на европейския разговор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Български организации са изпълнили 54 проекта на Европейската космическа агенция

Български организации са изпълнили 54 проекта на Европейската космическа агенция

Министър Пулев: България се нуждае от цялостна икономическа трансформация

Министър Пулев: България се нуждае от цялостна икономическа трансформация

100 млн. евро компенсации за земеделците заради скъпите горива

100 млн. евро компенсации за земеделците заради скъпите горива

Петролът поевтиня до най-ниски нива от повече от седмица

Петролът поевтиня до най-ниски нива от повече от седмица

Дизелът във Франция удари нов исторически рекорд от 2,41 евро за литър

Дизелът във Франция удари нов исторически рекорд от 2,41 евро за литър

Водещи

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 9 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 15 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 30 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 30 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 44 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 47 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 49 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 57 минути
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 57 минути
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села

Турция предлага план за прекратяване на атаките в Черно море

Турция предлага план за прекратяване на атаките в Черно море

  • Преди 1 час