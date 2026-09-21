Радев: Има предпоставки за разширяване на сътрудничеството на България със САЩ

Премиерът Румен Радев призова днес за американски инвестиции в областта на големите изчислителни центрове, във фабриките за изкуствен интелект, в сферата на роботиката.

Той оправи призива на събитие за диалог между представители на правителството на България и членове на АТК.

Според Радев са налице всички предпоставки за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството между България и САЩ, отбелязва БТА.

„Смятаме, че на база на количествените и технологични натрупвания в България, на базата на стратегическото ни партньорство, на политическата стабилност, на политическата ни воля да задълбочаваме и за разширяваме отношенията ни със САЩ в различни сфери, те трябва да доведат до пробив в нови сфери на икономическото сътрудничество и то в областта на най-новите и върховите технологии,“ посочи премиерът.

Той изтъкна, че само през миналата година стокообменът между България и САЩ е нараснал с 40 процента, което по думите му е доказателство за силната динамика.

Радев изтъкна и традиционните сфери на сътрудничество между двете страни. Това са в сферите на сигурността и отбраната, модернизирането на българската армия и съвместните тренировки и учения, енергетиката, в индустриалната база, в образованието.

Министър-председателят обяви и готовността на страната да пренася много по-големи количества американски втечнен природен газ към страните от Централна и Източна Европа, обвързвайки тази готовност с предстоящата забрана от 2027 година за пренос на руски въглеводороди.

Той беше категоричен, че България разполага с необходимия капацитет, инфраструктура и достъп до такава в съседните Гърция и Турция.

Премиерът добави, че вече се водят и разговори за обединяване на нужните количества природен газ на страните от региона в една кошница, с цел по-добра преговорна позиция с американските компании за договаряне на по-добри условия и цени.

Премиерът акцентира и върху сътрудничеството със САЩ за повишаване на капацитета на електропреносната мрежа на България, което е свързано с подготовката ѝ за бъдещото преминаване на зелени коридори за пренос на зелена енергия от Северна Африка и Кавказкия регион.

По думите му в сферата на енергетиката България има като предимство сигурността, големия капацитет и надеждност на енергийната ѝ мрежа.

Премиерът добави и предимството на България за съхранение на енергия в региона на Централна и Източна Европа.