Лидерът на Чечения Кадиров - преизбран на поста с близо 100 процента от гласовете

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров бе преизбран на поста за пети път с почти 100 процента от гласовете, съобщи днес руската Централна избирателна комисия.

Вчвра в Русия вчера тридневните избори за долната камара на парламента (Държавната дума) и за губернатори.

Подкрепяните от Кремъл партии и кандидати постигнаха сериозна победа, след като на повечето антивоенни кандидати бе забранено да участват в изборите, отбелязва агенция Ройтерс.

Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, разполага с широки правомощия от Путин да управлява Чечения, допълва агенцията.

По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите - малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г.



Кадиров редовно изтъква личната си лоялност към Путин. Лидерът на Чечения подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон "Ахмат" се бият от 2022 г., припомня Ройтерс.

Правозащитни активисти обвиняват Кадиров в нарушения на човешките права, включително на журналисти и хомосексуалисти. Той отрича това.