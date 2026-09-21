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Иранската Революционна гвардия заплашва, че ще удари "нови цели" в случай на американска атака

Иранската Революционна гвардия заплашва, че ще удари "нови цели" в случай на американска атака
AP/БТА

След повече от шест месеца война между САЩ и Иран преговорите са в задънена улица

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши днес, че ще нанесе удари по "нови цели" с "нови оръжия" в случай на атака от страна на САЩ, предаде АФП.

"В случай на нова атака ще има значителни промени в нашата отбрана и контраофанзива", заявиха гвардейците, като споменаха и за "промяна в географията на войната", както и "промяна в използваните оръжия и военна техника".

"Ще използваме нови оръжия с нови възможности на бойното поле и светът ще бъде изненадан", посочиха те.

КГИР редовно отправя подобни предупреждения от началото на конфликта в Близкия изток, и особено през последните дни, отбелязва БТА.

Иранското централно военно командване "Хатам ал Анбия" съобщи в събота, че според негова информация САЩ са "решили още веднъж да предприемат атаки срещу Ислямска република Иран, с одобрението на някои страни от региона".

След повече от шест месеца война между САЩ и Иран преговорите са в задънена улица, а конфликтът вече се е разпространил и в Йемен и Саудитска Арабия.

След месец на затишие, в края на август размяната на удари между САЩ и Иран отново ескалира, особено в стратегическия Ормузки проток, макар че напоследък изглежда ударите да се намалели.

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