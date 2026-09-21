Обвиниха 38-годишен за пожара в Димовци, изпепелил постройки и 2100 декара гора

38-годишен мъж е привлечен като обвиняем за пожара в гурковското село Димовци, който унищожи четири постройки и засегна 2100 декара горски масив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Той е задържан за срок до 72 часа.

Пожарът избухна на 11 септември, а три дни по-късно в Районното управление в Казанлък беше образувано досъдебно производство.

При огледите е установено, че огънят е унищожил четири постройки в различни имоти. Два от тях са собственост на жени на 83 и 68 години, а собствеността на останалите два все още се установява.

Разследването сочи, че пожарът е започнал от източната част на Димовци. Пламъците достигнали до дере с дълбочина около 8 метра и ширина 15 метра, след което огънят се разпространил на север над селото.

Засегнат е и горски масив, собственост на Държавното горско стопанство - Гурково. Опожарената площ достига 2100 декара.

След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила 38-годишния мъж като предполагаем извършител. От МВР посочват, че той е криминално проявен и осъждан.

На 19 септември мъжът е привлечен и разпитан като обвиняем за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

BG-Alert предупреди за пожара

Заради мащаба на огъня в Димовци беше обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert.

В овладяването на стихията участваха десетки пожарникари, военнослужещи и доброволци. На терен бяха изпратени и два военни хеликоптера, както и тежка техника.

Пожарът беше окончателно потушен два дни след избухването му.