Обвиниха 38-годишен за пожара в Димовци, изпепелил постройки и 2100 декара гора
Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а според разследването огънят е тръгнал от източната част на селото и впоследствие се е разраснал над населеното място
38-годишен мъж е привлечен като обвиняем за пожара в гурковското село Димовци, който унищожи четири постройки и засегна 2100 декара горски масив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Той е задържан за срок до 72 часа.
Пожарът избухна на 11 септември, а три дни по-късно в Районното управление в Казанлък беше образувано досъдебно производство.
При огледите е установено, че огънят е унищожил четири постройки в различни имоти. Два от тях са собственост на жени на 83 и 68 години, а собствеността на останалите два все още се установява.
Разследването сочи, че пожарът е започнал от източната част на Димовци. Пламъците достигнали до дере с дълбочина около 8 метра и ширина 15 метра, след което огънят се разпространил на север над селото.
Засегнат е и горски масив, собственост на Държавното горско стопанство - Гурково. Опожарената площ достига 2100 декара.
След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила 38-годишния мъж като предполагаем извършител. От МВР посочват, че той е криминално проявен и осъждан.
На 19 септември мъжът е привлечен и разпитан като обвиняем за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.
BG-Alert предупреди за пожара
Заради мащаба на огъня в Димовци беше обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert.
В овладяването на стихията участваха десетки пожарникари, военнослужещи и доброволци. На терен бяха изпратени и два военни хеликоптера, както и тежка техника.
Пожарът беше окончателно потушен два дни след избухването му.