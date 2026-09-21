Новини
Търси
Подкаст
Общество

Продължава борбата с големия пожар край Берковица, няма опасност за населението

Продължава борбата с големия пожар край Берковица, няма опасност за населението
БТА

На терен работят близо 40 пожарникари от РДПБЗН – Монтана

Продължава гасенето на пожара над село Лесковец, община Берковица. Огънят е обхванал големи площи със сухи треви и ниска горска растителност, но към момента няма опасност за населението.

Пожарът е възникнал на 19 септември около 14:00 часа. На терен работят близо 40 пожарникари от РДПБЗН – Монтана с 10 противопожарни автомобила, съобщиха от ОДМВР – Монтана. В операцията са включени и пожарни екипи от Враца и Видин.

Ситуацията се усложни, след като огънят навлезе в пресечен и труднодостъпен за противопожарните автомобили терен. Заради това от София е изпратена тежка верижна техника, с която се изграждат просеки за ограничаване на разпространението на пламъците.

В гасенето участват и служители на държавните горски стопанства. По информация на кмета на Берковица Радослав Найденов на място са три автомобила и девет служители от ДГС – Берковица, както и екипи от ДГС – Говежда.

Доброволното формирование на Берковица също е включено в операцията с шестима души и водоноска.

Към момента няма непосредствена опасност за жителите на района.

Още по темата

София се превръща в детска столица: пожарни коли, гладиатори, научни експерименти и светлини днес

София се превръща в детска столица: пожарни коли, гладиатори, научни експерименти и светлини днес

Мъж пострада, докато спасява животни от пожар в Перник

Мъж пострада, докато спасява животни от пожар в Перник

Близо 50 сигнала за пожари са регистрирани в Благоевградско за седмица

Близо 50 сигнала за пожари са регистрирани в Благоевградско за седмица

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Водещи

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 4 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 13 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 22 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 27 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 43 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 43 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 56 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 59 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час