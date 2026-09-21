Продължава борбата с големия пожар край Берковица, няма опасност за населението

Продължава гасенето на пожара над село Лесковец, община Берковица. Огънят е обхванал големи площи със сухи треви и ниска горска растителност, но към момента няма опасност за населението.

Пожарът е възникнал на 19 септември около 14:00 часа. На терен работят близо 40 пожарникари от РДПБЗН – Монтана с 10 противопожарни автомобила, съобщиха от ОДМВР – Монтана. В операцията са включени и пожарни екипи от Враца и Видин.

Ситуацията се усложни, след като огънят навлезе в пресечен и труднодостъпен за противопожарните автомобили терен. Заради това от София е изпратена тежка верижна техника, с която се изграждат просеки за ограничаване на разпространението на пламъците.

В гасенето участват и служители на държавните горски стопанства. По информация на кмета на Берковица Радослав Найденов на място са три автомобила и девет служители от ДГС – Берковица, както и екипи от ДГС – Говежда.

Доброволното формирование на Берковица също е включено в операцията с шестима души и водоноска.

Към момента няма непосредствена опасност за жителите на района.