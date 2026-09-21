Протест след убийството в Странско: Близки на обвиняемите водят паралелно разследване

Мирен протест се организира утре в димитровградското село Странско в подкрепа на бащата и двамата му синове, обвинени за убийството на 42-годишен мъж в селото. Те са за постоянно в ареста.

Обвиняеми са 29-годишните братя Диньо Динев и Даниел Динев и 53-годишният Петър Петров. Прокуратурата поиска спрямо тримата да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

"Който е виновен, нека си понесе наказанието, но нека извадим виновния за убийството. Протестираме, защото тези хора са задържани, те не са убийците, а са задържани. Има много пропуски в разследвания, доказателствата. Платени са обвиненията. И ние водим разследване. Настояваме за обективност.", заяви Божидар Ташев - близък на обвинените, пред ТАРАЛЕЖ.

Случаят е от 16 септември, когато около 7:30 часа в полицията е подаден сигнал за тежко престъпление. Пристигналият на място екип открил в къща тялото на 42-годишен мъж от Ямбол.

Жертвата била намерена в леглото си с множество наранявания по тялото.

Разследващите установили заподозрените още същия ден и тримата били задържани.

По данни на полицията пред органите на реда те са направили признания и са описали механизма на извършеното деяние.