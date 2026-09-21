Без вода в три столични квартала на 23 септември

Жители на три столични квартала ще останат временно без вода на 23 септември заради планирани ремонтни дейности, съобщиха от "Софийска вода".

Водоподаването ще бъде прекъснато от 09:30 до 15:30 часа заради монтаж на спирателен кран по ул. "Околовръстен път" в кв. "Малинова долина".

Без вода ще останат клиентите в:

кв. "Витоша";

ж.к. "Малинова долина";

част от ж.к. "Студентски град" - в района между улиците "Проф. Кирил Попов", "Проф. Атанас Иширков", "Акад. Стефан Младенов" и "Проф. Крикор Азарян".

От дружеството обясняват, че ремонтът трябва да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи зоните, които биха били засегнати при бъдещи аварии и нарушения на водоснабдяването.

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на обръщалото при ул. "Проф. Атанас Иширков" и ул. "Акад. Стефан Младенов".

Информация за текущите дейности и възстановяването на водоподаването може да бъде получена от информационните канали на "Софийска вода".